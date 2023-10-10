Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Teklif belli oldu...

Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor.

OKAN BURUK'UN ÜCRETİ YAKLAŞIK YÜZDE 50 İYİLEŞTİRİLECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak. Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak. Tecrübeli çalıştırıcın maaşı yüzde 50 iyileştirilerek güzel bir jest yapılacak.

OKAN BURUK TEKLİFİ ŞİMDİDEN KABUL ETTİ

Galatasaray yönetiminin bu kararını şimdiden kabul eden Okan Buruk, kendisine resmi teklif yapılması halinde hiç beklemeden bu teklifi kabul edecek.

