SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Teklif belli oldu...

Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Teklif belli oldu...

10.10.2023 10:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezon sonrası Okan Buruk'a yeni bir sözleşme teklif ediliyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya yeni sözleşme önerecek ve mevcut maaşına belirgin bir zam yapacak. Okan Buruk'a yapılacak zam miktarı da belli oldu.

Galatasaray'da oyuncu transferinin yanında Okan Buruk'un sözleşmesi de merak ediliyordu. Sarı-kırmızılıların başında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi revize ediliyor.

OKAN BURUK'UN ÜCRETİ YAKLAŞIK YÜZDE 50 İYİLEŞTİRİLECEK

galatasaray-okan-buruk-1912517

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'a uzun soluklu bir sözleşme teklif edip maaşına belirgin bir zam yapacak. Böylece Okan Buruk'un takım üstündeki otoritesi daha da sağlamlaştırılacak. Tecrübeli çalıştırıcın maaşı yüzde 50 iyileştirilerek güzel bir jest yapılacak.

OKAN BURUK TEKLİFİ ŞİMDİDEN KABUL ETTİ

9ae9146bb7484afb81a52e7d055b1e0a

Galatasaray yönetiminin bu kararını şimdiden kabul eden Okan Buruk, kendisine resmi teklif yapılması halinde hiç beklemeden bu teklifi kabul edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sacha Boey'e peş peşe kötü haberler!Sacha Boey'e peş peşe kötü haberler!
Türkiye için tarihi gün! UEFA bugün açıklayacakTürkiye için tarihi gün! UEFA bugün açıklayacak
Messi ile Ronaldo yeniden buluşuyor!Messi ile Ronaldo yeniden buluşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray sezon buruk

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.