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Galatasaray'dan olağanüstü basın toplantısı

03.12.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, aşkan Burak Elmas'ın Cumartesi günü basın olağanüstü toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan olağanüstü basın toplantısı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Başkan Burak Elmas'ın olağanüstü basın toplantısı gerçekleştireceği duyuruldu.

TFF Disiplin Kurulu ve MHK atamalarına yönelik son kararların değerlendirilmesinin yapacağı basın toplantısıyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14:00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır"


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Galatasaray Futbol Kulübü
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