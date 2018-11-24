SPOR

Galatasaray'dan olağanüstü toplantı kararı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.11.2018 01:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Galatasaray'dan, Atiker Konyaspor beraberliği sonrası açıklama geldi. Serdar Aziz'in gördüğü kırmızı kart ve verilen tartışmalı penaltı kararı ile ilgili Galatasaray Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantı sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklama yapacak.

Galatasaray'dan olağanüstü toplantı kararı!

Galatasaray Kulübü, Atiker Konyaspor karşısında alınan beraberlik sonrası açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00’te olağanüstü toplanacaktır. Toplantının ardından Başkanımız Mustafa Cengiz, canlı yayınla açıklama yapacaktır."

Atiker Konyaspor karşılaşmasının son dakikasında maçın hakemi Hüseyin Göçek'in Konyaspor lehine verdiği penaltı ve pozisyonun devamında Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart sarı-kırmızılı camiada büyük tepkiye neden olmuştu.

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Galatasaray Atiker Konyaspor serdar aziz mustafa cengiz

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