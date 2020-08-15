Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui için KAP bildirimi

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyuracak. Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izin almıştı. Omar'ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi. Oyuncunun menajerliğini yapan abisinin yaptığı paylaşım bu şekilde oldu.

