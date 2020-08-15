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Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui için KAP bildirimi

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.08.2020 15:05 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferleri bir bir bitiriyor. Sarı-kırmızılı takım Omar transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Omar Elabdellaoui'nin Kulübümüze transferi konusunda Futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui için KAP bildirimi

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'nin transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyuracak. Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izin almıştı. Omar'ın pazartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Omar Elabdellaoui, İstanbul'a geldi. Oyuncunun menajerliğini yapan abisinin yaptığı paylaşım bu şekilde oldu.

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