Galatasaray'dan Onyekuru transferi!

Yaz döneminde transferlerini kampa yetiştiremeyen Cim-Bom, bu kez sezon planlamasına erken başladı.
Galatasaray bu sefer işi son dakikaya bırakmayacak, Henry Onyekuru için şimdiden girişime başlayacak. Cim-Bom’un devre arasında 6 aylığına Monaco’dan kiraladığı Onyekuru’nun gelecek sezon da kiralanması kararı verildi.
Yıldız oyuncunun takımda kalmaya sıcak bakması sarı kırmızılı yönetimin elini güçlendiriyor. Monaco ile sezon bitmeden bir görüşme yapmayı düşünün Galatasaray yönetimi bu transferi bitirmek istiyor.
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