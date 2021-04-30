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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim

30.04.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon planları yapılan Galatasaray için İtalya'dan transfer iddiası geldi.

Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz isim

Galatasaray'da seçim öncesinde belirsizlik sürse de, Fatih Terim ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda yeni sezon planları yapılırken, transfer listesi de oluşturuluyor.

İtalyan basını, Galatasaray'ın Parma forması giyen Hernani'yi de transfer listesine yazdığını ve oyuncuyu yaz aylarında kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğünü yazdı.

Serie A'da kalma ihtimali oldukça düşük olan Parma'nın birçok oyuncusuyla yollarını ayırabileceğinin belirtildiği haberde, Galatasaray'ın da Hernani'nin en ciddi talibi olduğu vurgulandı.

Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta da Serie B'ye düştükten sonra birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını söylerken, "Kontratlara saygımız var ancak gitmesi gerekenler olacak. Yine de uzun vadeli planlarımız değişmiş değil" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü İtalya
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