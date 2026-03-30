SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan ortalığı karıştıran hamle! Eski Fenerbahçeli'yi alıyorlar: Görüşmeler başladı

Galatasaray, sağ bek hattını güçlendirmek için sürpriz bir hedef belirledi. Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Birmingham’daki sorunların ardından ayrılık kararı aldı. Taraftar eleştirilerinin ardından sahalardan uzak kalan Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılıların radarına girdi.

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar için birçok isim gündeme gelirken bu kez Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in adı Galatasaray ile anılmaya başlandı.

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’da forma giyen Nijeryalı sağ bek, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istiyor.

YENİ TAKIMINDA KRİZ!

Birmingham yönetimi, yeni sezonda kadrosunun büyük bölümünü yenilemeyi planlıyor. Osayi-Samuel ise bu süreçte Galatasaray’ın radarına girdi.

28 yaşındaki futbolcu, Middlesbrough karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyet sonrası taraftarların tepkisini çekti. Yenilen iki golde hatalı görülen Osayi-Samuel, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu ve sonraki dört maçta süre alamadı.

SAĞ BEKTE BELİRSİZLİK

Galatasaray’da sağ bekte bu sezon Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo’ya gelen Avrupa talipleri nedeniyle alternatif arayışı devam ediyor. Sacha Boey’un Bayern Münih’ten kiralanmasıyla oluşan belirsizlik, Osayi-Samuel’in transferinin gündeme gelmesini hızlandırdı.

TEMASLAR BAŞLADI

Yeni sezon öncesi nabız yoklamaya başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın Osayi için haber gönderdiği ve nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Bright Osayi-Samuel son dakika fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.