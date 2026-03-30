Galatasaray'dan ortalığı karıştıran hamle! Eski Fenerbahçeli'yi alıyorlar: Görüşmeler başladı

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılılar için birçok isim gündeme gelirken bu kez Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in adı Galatasaray ile anılmaya başlandı.

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’da forma giyen Nijeryalı sağ bek, kariyerine farklı bir takımda devam etmek istiyor.

YENİ TAKIMINDA KRİZ!

Birmingham yönetimi, yeni sezonda kadrosunun büyük bölümünü yenilemeyi planlıyor. Osayi-Samuel ise bu süreçte Galatasaray’ın radarına girdi.

28 yaşındaki futbolcu, Middlesbrough karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyet sonrası taraftarların tepkisini çekti. Yenilen iki golde hatalı görülen Osayi-Samuel, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu ve sonraki dört maçta süre alamadı.

SAĞ BEKTE BELİRSİZLİK

Galatasaray’da sağ bekte bu sezon Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo’ya gelen Avrupa talipleri nedeniyle alternatif arayışı devam ediyor. Sacha Boey’un Bayern Münih’ten kiralanmasıyla oluşan belirsizlik, Osayi-Samuel’in transferinin gündeme gelmesini hızlandırdı.

TEMASLAR BAŞLADI

Yeni sezon öncesi nabız yoklamaya başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın Osayi için haber gönderdiği ve nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.