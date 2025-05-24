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Galatasaray'dan Osimhen'i unutturacak transfer! Leroy Sane'yi son dakika olarak duyurdular

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Şampiyonluğun ardından yeni sezona da aynı şekilde giriş yapmak isteyen sarı-kırmızılılar Bayern Münih ile sözleşme konusunda anlaşamayan Leroy Sane'ye teklif yaptı.

Galatasaray'dan Osimhen'i unutturacak transfer! Leroy Sane'yi son dakika olarak duyurdular
Emre Şen
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, şampiyonluğun ardından yeni sezon planlamasına vakit kaybetmeden başladı. Yıldızlarla dolu bir kadro kurup Şampiyonlar Ligi'nde de başarı sağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'ye teklif yaptı.

10 MİLYON EURO ÖNERDİLER

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Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Alman yıldıza 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulundu ve kenara çekildi.

BAYERN İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

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Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane'nin Alman deviyle henüz sözleşme imzalamamış olması Galatasaray'ın iştahını bir hayli kabartmış durumda.

EN YÜKSEK TEKLİF GALATASARAY'DAN

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Sane'ye teklif yapan takımlar arasında şu anda en yüksek yazılı teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi. Bayern Münih'te geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.

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