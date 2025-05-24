Galatasaray'dan Osimhen'i unutturacak transfer! Leroy Sane'yi son dakika olarak duyurdular

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, şampiyonluğun ardından yeni sezon planlamasına vakit kaybetmeden başladı. Yıldızlarla dolu bir kadro kurup Şampiyonlar Ligi'nde de başarı sağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'ye teklif yaptı.

10 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Alman yıldıza 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulundu ve kenara çekildi.

BAYERN İLE ANLAŞMA SAĞLAYAMADI

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane'nin Alman deviyle henüz sözleşme imzalamamış olması Galatasaray'ın iştahını bir hayli kabartmış durumda.

EN YÜKSEK TEKLİF GALATASARAY'DAN

Sane'ye teklif yapan takımlar arasında şu anda en yüksek yazılı teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi. Bayern Münih'te geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.