Galatasaray'dan Osimhen'i unutturacak transfer! Leroy Sane'yi son dakika olarak duyurdular

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, şampiyonluğun ardından yeni sezon planlamasına vakit kaybetmeden başladı. Yıldızlarla dolu bir kadro kurup Şampiyonlar Ligi'nde de başarı sağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Leroy Sane'ye teklif yaptı.
Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Alman yıldıza 10 milyon Euro'nun üzerinde bir maaş teklifinde bulundu ve kenara çekildi.
Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane'nin Alman deviyle henüz sözleşme imzalamamış olması Galatasaray'ın iştahını bir hayli kabartmış durumda.
Sane'ye teklif yapan takımlar arasında şu anda en yüksek yazılı teklifin Galatasaray tarafından yapıldığı belirtildi. Bayern Münih'te geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.
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