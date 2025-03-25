Galatasaray'dan Osimhen için çılgın rakam! İlk resmi teklif yapıldı, Napoli'den yanıt bile geldi...

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ancak performansı ve karakteriyle kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Osimhen için yönetim her türlü şartı zorlarken ilk resmi teklifin yapıldığı ortaya çıktı.
Corriere dello Sport’un haberine göre, Galatasaray’ın Napoli’ye sunduğu bonservis bedeli tam 65 milyon Euro. Ancak bu yüksek teklif, Napoli tarafından kabul görmedi.
Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, “Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Bunun altında bir rakamı kabul etmem” diyerek kapıyı kapattı. De Laurentiis, yaz transfer döneminde Chelsea’den gelen 90 milyon Euro’luk teklifi de reddettiklerini anımsattı.
26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Chelsea’nin yanı sıra Barcelona, Manchester United, Arsenal ve Juventus gibi dünya devlerinin de devreye girdiği belirtiliyor. Bu kulüplerin, 75 milyon Euro’luk bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, şampiyonluk durumunda Şampiyonlar Ligi’nden gelecek yaklaşık 40 milyon Euro’luk geliri de hesaba katarak teklifini artırmayı planladığı öğrenildi.
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