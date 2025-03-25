Galatasaray'dan Osimhen için çılgın rakam! İlk resmi teklif yapıldı, Napoli'den yanıt bile geldi...

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ancak performansı ve karakteriyle kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Osimhen için yönetim her türlü şartı zorlarken ilk resmi teklifin yapıldığı ortaya çıktı.

65 MİLYON EURO’LUK ÖNERİ

Corriere dello Sport’un haberine göre, Galatasaray’ın Napoli’ye sunduğu bonservis bedeli tam 65 milyon Euro. Ancak bu yüksek teklif, Napoli tarafından kabul görmedi.

TEKLİFE JET YANIT

Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, “Osimhen’in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro. Bunun altında bir rakamı kabul etmem” diyerek kapıyı kapattı. De Laurentiis, yaz transfer döneminde Chelsea’den gelen 90 milyon Euro’luk teklifi de reddettiklerini anımsattı.

DEVLER YARIŞTA

26 yaşındaki futbolcu için Galatasaray ve Chelsea’nin yanı sıra Barcelona, Manchester United, Arsenal ve Juventus gibi dünya devlerinin de devreye girdiği belirtiliyor. Bu kulüplerin, 75 milyon Euro’luk bedeli ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

GALATASARAY PES ETMİYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin, şampiyonluk durumunda Şampiyonlar Ligi’nden gelecek yaklaşık 40 milyon Euro’luk geliri de hesaba katarak teklifini artırmayı planladığı öğrenildi.