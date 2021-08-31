SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

31.08.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, geldiği günden itibaren tartışılan Kolombiyalı yıldız Falcao için karar verdi. Sarı kırmızılılar golcü isme 3 milyon euro vererek yolları ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı!

Galatasaray'da son 3 resmi maçta kadroya alınmayan Radamel Falcao için kritik süreç başladı. Sarı-kırmızılı kulübün, Morutan transferi ile dolan yabancı kontenjanını Falcao'yu gönderip açmaktan başka çaresi kalmadı.

TFF'nin 546 milyon TL harcama limiti koyduğu Galatasaray, 9 transfer sonrası sınıra dayanırken, yıllık maliyeti vergilerle 8 milyon Euro'yu bulan Falcao'nun gidişiyle limit sorunu ortadan kalkacak.

Manchester United Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandıManchester United Ronaldo'nun transfer maliyeti açıklandı

3 MİLYON EURO ÖDEME YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılılar kulüp bulması halinde Kolombiyalı golcüye 3 milyon Euro ödeme yapacak ve bu hamleyle takımda kalması halinde oluşacak 5 milyon Euro ek zarardan kurtulacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
İnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizdeİnternetten zayıflamak mümkün! Diyetisyeniniz artık evinizde
G.Saraylı yıldız milli takıma dahil edildiG.Saraylı yıldız milli takıma dahil edildi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Aşı karşıtlığıyla bilinen ünlü şarkıcı Covid-19'dan hayatını kaybetti

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

Taliban, Afgan ses sanatçısı Favad Andarabi’yi öldürdü!

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

F.Bahçe transferi resmen açıkladı

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Ozan Kabak transferi resmen açıklandı!

Ozan Kabak transferi resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Transferi doğruladılar! F.Bahçe gidiyor

Transferi doğruladılar! F.Bahçe gidiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray da bir ayrılık daha

G.Saray da bir ayrılık daha

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

Ronaldo'nun yeni takımı resmen açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.