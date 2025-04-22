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Galatasaray'dan Rams Park müjdesi! UEFA'dan haber bekleniyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2025 16:30
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Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta flaş değişiklikler yapılacak. Sarı-kırmızılı yönetim planladığı hamleleri yapabilmek için UEFA'ya başvurdu. UEFA heyetinden gelecek izin yazısının ardından Rams Park'ta değişiklikler yapılacak.

Galatasaray'dan Rams Park müjdesi! UEFA'dan haber bekleniyor

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Rams Park'ta yapılacak değişiklikleri söyleyerek taraftarlara müjdeyi verdi.

DIŞ CEPHE DEĞİŞİYOR

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Stadyumun dış cephesinin onarılıp yenileceğini söyleyen Bora Bahçetepe, "Yakında dış cephede ve aydınlatmalarda da bir onarım yapılacak. Bu da planlamamızın bir parçası. Biz burada kapsamlı bir planlama yaptık. Öncelikle diğer ihtiyaçları çözüme kavuşturduk. Sadece stadyumda değil, tüm tesislerimizde bir yapılanma süreci yürütüyoruz." dedi.

8 BİNLİK KAPASİTE ARTIRIMI

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Stadyum kapasitesinin artacağının müjdesini de taraftarlara veren Bahçetepe, "Şu anda ayakta seyirci almak yasak. UEFA’nın da bu konuda izin vermesi gerekiyor. Bu noktada hem UEFA’dan hem de yerel makamlardan yasal izinlerin çıkması bekleniyor. Bu konuda yasal izinler alınınca, biz hızlı bir şekilde iki kale arkasına da seyirci almak istiyoruz. Hem de stadyumun kapasitesini 8 bine yakın artırma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

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galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Rams Park
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