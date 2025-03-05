Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılmıştı! Fenerbahçe, Sacha Boey için Bayern Münih ile görüşmelere başladı...

Galatasaray'da gösterdiği performansla Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da geçirdiği peş peşe sakatlıkların ardından formayı kaybetmişti. Bir türlü toparlayamayan Fransız oyuncu satılık listesine koyuldu.

SÜPER LİG DEVİ DEVREYE GİRDİ

Sacha Boey'un satış listesine koyulduğunu öğrenen Fenerbahçe, önümüzdeki yıl için kadrosunda düşündüğü Fransız oyuncu hakkında Bayern'den bilgi aldı. Kiralama formülü değil direkt olarak bonservisiyle transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler anlaşma zemini arıyor.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro gibi bir bedelle transfer olan Sacha Boey için Alman temsilcisi 15 milyon Euro civarı bir bonservis talep ediyor.