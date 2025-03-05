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  4. Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılmıştı! Fenerbahçe, Sacha Boey için Bayern Münih ile görüşmelere başladı...

Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılmıştı! Fenerbahçe, Sacha Boey için Bayern Münih ile görüşmelere başladı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.03.2025 07:33
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2024 yılının ocak ayında Galatasaray'dan rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un Almanya kariyeri istediği gibi gitmedi. Yaşadığı sakatlıkların ardından formasını kaybeden Fransız oyuncu, Bayern Münih tarafından satış listesine koyuldu. Bu haber sonrası Süper Lig devi Sacha Boey için düğmeye bastı.

Galatasaray'dan rekor bedelle ayrılmıştı! Fenerbahçe, Sacha Boey için Bayern Münih ile görüşmelere başladı...
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray'da gösterdiği performansla Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da geçirdiği peş peşe sakatlıkların ardından formayı kaybetmişti. Bir türlü toparlayamayan Fransız oyuncu satılık listesine koyuldu.

SÜPER LİG DEVİ DEVREYE GİRDİ

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Sacha Boey'un satış listesine koyulduğunu öğrenen Fenerbahçe, önümüzdeki yıl için kadrosunda düşündüğü Fransız oyuncu hakkında Bayern'den bilgi aldı. Kiralama formülü değil direkt olarak bonservisiyle transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertliler anlaşma zemini arıyor.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

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Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro gibi bir bedelle transfer olan Sacha Boey için Alman temsilcisi 15 milyon Euro civarı bir bonservis talep ediyor.

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