Galatasaray'dan rekor transfer! Tam 25 milyon Euro

Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak Galatasaray, ekonomik olarak rahatlamak için oyuncu satmayı dört gözle bekliyor. Aslan'ı rahatlatacak transfer haberi geldi. Galatasaraylı yıldıza sürpriz bir talip çıkarken bonservis rakamı dudak uçuklattı.Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Villarreal'in Manchester United'ı yenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak. Sarı-kırmızılı takım Devler Ligi'ne adını yazdırmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

ALPASLAN VE AYTAÇ'LA EL SIKIŞTILAR

Sarı-kırmızılılar dış transferde Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı.

MARCAO İLE 3 YILLIK İMZA

Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcao ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

SHAKHTAR'DAN YAKIN MARKAJ

Shakhtar'ın başına geçen Roberto De Zerbi, Sassuolo'dan eski öğrencisi Marlon'la beraber Marcao'nun transferini istedi.

GALATASARAY'A TEKLİF

Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıla çıkartan Marcao için Shakhtar'ın Marlon görüşmelerine göre Galatasaray'a bir teklif sunacağı iddia edildi.Sassuolo, Marlon'nun ayrılmasına izin vermezse Brezilyalı futbolcu ilk sıraya yükselecek.