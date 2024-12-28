Galatasaray'dan rekor transfer teklifi! Dursun Özbek, transfer komitesine talimatı verdi! Mikautadze bitmek üzere...

Galatasaray'da gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. İlk önceliğini Mikautadze olarak belirleyen sarı-kırmızılılar Lyon ile sıkı bir pazarlık halinde.
Galatasaray'ın son yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifi reddeden Lyon'a sarı-kırmızılılar yeni bir teklif yapmak üzere. Dursun Özbek'in özel talimatıyla yeni bir teklif hazırlayan Galatasaray, bu kez 20 milyon Euro'luk paketle Lyon'un kapısını çalacak.
Mikautadze'nin Galatasaray'a gelmek istediği bilinirken, 20 milyon Euro'luk teklif sonrası Lyon'un da inadının kırılması bekleniyor.
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