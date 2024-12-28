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Galatasaray'dan rekor transfer teklifi! Dursun Özbek, transfer komitesine talimatı verdi! Mikautadze bitmek üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.12.2024 10:26
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Galatasaray'da Mikautadze ismi ciddi ciddi anılmaya başladı. Okan Buruk'un çok istediği oyuncu için tüm şartları zorlayan sarı-kırmızılılar, rekor teklifle Lyon'un kapısını son kez çalmaya karar verdi.

Galatasaray'dan rekor transfer teklifi! Dursun Özbek, transfer komitesine talimatı verdi! Mikautadze bitmek üzere...
Georges Mikautadze

Georges Mikautadze

GÜR Gürcistan
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray'da gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. İlk önceliğini Mikautadze olarak belirleyen sarı-kırmızılılar Lyon ile sıkı bir pazarlık halinde.

GALATASARAY NİYETİ BOZDU! 20 MİLYON EURO...

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Galatasaray'ın son yaptığı 18 milyon Euro'luk teklifi reddeden Lyon'a sarı-kırmızılılar yeni bir teklif yapmak üzere. Dursun Özbek'in özel talimatıyla yeni bir teklif hazırlayan Galatasaray, bu kez 20 milyon Euro'luk paketle Lyon'un kapısını çalacak.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

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Mikautadze'nin Galatasaray'a gelmek istediği bilinirken, 20 milyon Euro'luk teklif sonrası Lyon'un da inadının kırılması bekleniyor.

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