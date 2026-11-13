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Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh'tan Güney Kore formasıyla Suudi Arabistan'a şık gol!

Lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Güney Kore, Katar'da Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh, ilk 11'de başladığı mücadelede attığı şık golle milli takımına önemli bir katkı sağladı.

Oh Hyeon-Gyu

Oh Hyeon-Gyu

GKO Güney Kore
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh'tan Güney Kore formasıyla Suudi Arabistan'a şık gol!
Burak Kavuncu

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, milli takımının hazırlık maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun skora katkısı, takımının sahadan istediği sonuçla ayrılmasına yetmedi.

HYEON-GYU OH'TAN 47. DAKİKADA ŞIK GOL

Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh tan Güney Kore formasıyla Suudi Arabistan a şık gol! 1

Suudi Arabistan karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında Marwan Al-Sahafi'nin golüyle geriye düşen Güney Kore, ikinci yarıya hızlı başladı.

Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, karşılaşmanın 47. dakikasında sahneye çıktı. Seol Young-woo'nun sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahasında topla buluşan 25 yaşındaki futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı gelişine vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

GÜNEY KORE'DE GALİBİYET SUUDİ ARABİSTAN'IN

Oh'un golüyle beraberliği yakalayan Güney Kore, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde üstünlüğünü koruyamadı. Mohamed Kanno ve Abdulelah Al-Amri'nin golleriyle yeniden öne geçen Suudi Arabistan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 66. dakikada yerini Oh Se-hun'a bıraktı.

MİLLİ TAKIMDA 10. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh tan Güney Kore formasıyla Suudi Arabistan a şık gol! 2

Güney Kore Milli Takımı ile 36. maçına çıkan Beşiktaşlı futbolcu, Suudi Arabistan karşısında attığı golle milli formayla 10. kez ağları sarstı. 25 yaşındaki golcü, Dünya Kupası öncesinde performansıyla dikkat çekmeye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Suudi Arabistan beşiktaş Hyeon-Gyu Oh
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