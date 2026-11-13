Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh'tan Güney Kore formasıyla Suudi Arabistan'a şık gol!

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, milli takımının hazırlık maçında attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Yıldız futbolcunun skora katkısı, takımının sahadan istediği sonuçla ayrılmasına yetmedi.
Suudi Arabistan karşısında ilk yarının uzatma dakikalarında Marwan Al-Sahafi'nin golüyle geriye düşen Güney Kore, ikinci yarıya hızlı başladı.
Beşiktaşlı Hyeon-Gyu Oh, karşılaşmanın 47. dakikasında sahneye çıktı. Seol Young-woo'nun sağ kanattan gönderdiği ortada ceza sahasında topla buluşan 25 yaşındaki futbolcu, sağ ayağıyla yaptığı gelişine vuruşla fileleri havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.
Oh'un golüyle beraberliği yakalayan Güney Kore, karşılaşmanın ilerleyen bölümünde üstünlüğünü koruyamadı. Mohamed Kanno ve Abdulelah Al-Amri'nin golleriyle yeniden öne geçen Suudi Arabistan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 66. dakikada yerini Oh Se-hun'a bıraktı.
Güney Kore Milli Takımı ile 36. maçına çıkan Beşiktaşlı futbolcu, Suudi Arabistan karşısında attığı golle milli formayla 10. kez ağları sarstı. 25 yaşındaki golcü, Dünya Kupası öncesinde performansıyla dikkat çekmeye devam etti.
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