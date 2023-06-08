SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Golcü oyuncuyla yollar ayrıldı, kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Golcü oyuncuyla yollar ayrıldı, kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı

08.06.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı kırmızılı kulübe veda etti. Sarı-kırmızılı kulüp bu vedanın üstünden çok zaman geçmeden resmi açıklama yaparak Gomis ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılığın yanında Galatasaray, Kaan Ayhan’ın bonservisini aldı.

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Golcü oyuncuyla yollar ayrıldı, kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 38 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü kulübe ve taraftarlara veda etti. Bu vedanın ardından Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

"SONSUZ BAŞARILAR VE MUTLULUKLAR"

Screenshot_1

"Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar."

KAAN AYHAN'IN BONSERVİSİ ALINDI

kaan-ayhan-galatasaray-2022-23-1678694448-103484

Galatasaray, Gomis'in ayrılığıyla birlikte Sassuolo'dan kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan oyuncuyla ilgili resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak. Bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyebilen Kaan Ayhan'ın Okan Buruk'un özel raporu doğrultusunda takımda tutulduğu öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı!Galatasaray, Uğurcan Çakır ile her konuda anlaşma sağladı!
Icardi'yi unutturacak transfer!Icardi'yi unutturacak transfer!
İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri!İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri!
Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan galatasaray gomis af buruk kaan ay

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Beşiktaş, Konyaspor'a karşı 2-0'ı koruyamadı

Beşiktaş, Konyaspor'a karşı 2-0'ı koruyamadı

Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı!

Lionel Messi, yeni takımını resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.