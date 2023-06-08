Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Golcü oyuncuyla yollar ayrıldı, kiralık olarak forma giyen Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren tecrübeli golcü kulübe ve taraftarlara veda etti. Bu vedanın ardından Galatasaray'dan resmi açıklama geldi.

"SONSUZ BAŞARILAR VE MUTLULUKLAR"

"Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar."

KAAN AYHAN'IN BONSERVİSİ ALINDI

Galatasaray, Gomis'in ayrılığıyla birlikte Sassuolo'dan kiraladığı Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı. Piyasa değeri 4 milyon euro olan oyuncuyla ilgili resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak. Bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyebilen Kaan Ayhan'ın Okan Buruk'un özel raporu doğrultusunda takımda tutulduğu öğrenildi.



