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Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Victor Osimhen için görülmemiş teklif: Tarihe geçecek

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek için tüm imkanları seferber eden Galatasaray'da yıldız isim için adım adım mutlu sona yaklaşılırken Sarı-Kırmızılılar'ın Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu'ndan konuyla alakalı bir açıklama geldi. Öte yandan Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifini de detayları ortaya çıktı.

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Victor Osimhen için görülmemiş teklif: Tarihe geçecek
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isimlerin başında gelen Victor Osimhen için günden güne yeni gelişmeler yaşanırken Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Osimhen konusuna dair konuşan Hatipoğlu yaptığı açıklamada "Bu süreç devam ediyor. Herkes çok yakından takip ediyor. Sürecin bir sürü ayakları var. Başka takımların transfer görüşmeleri, teklifleri var. Galatasaray'ın bir teklifi var." dedi.

"KALMA ŞANSI ARTIYOR"

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Hatipoğlu açıklmasında "Kolay değil, sabırlı olmak lazım. Her geçen gün Osimhen'in kalma şansı artıyor. Önemli teklifler var. Osimhen'in kolay karar vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir." ifadelerini de kullandı.

"BURASI ONUN EVİ"

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"Detayları konuşmak doğru olmaz." diyen Hatipoğlu, "Bunlar dinamik süreçler. Osimhen, Galatasaray'ın oyuncusuydu. Son takımı Galatasaray. Burası onun evi. 1 yıldır burada yaşıyor. Görüşmeler devam ediyor. Rakamlar görüşülür, artırılır ayrı konu. Revize teklif falan doğru değil." dedi.

OSIMHEN SUUDİ TEKLİFİNİ BEKLETİYOR

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Al-Hilal, Victor Osimhen'e 40 milyon Euro'luk teklif sundu, ancak Nijeryalı yıldız bu öneriyi askıya aldı.

25 MİLYONLUK PAKET

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Sabah’ın haberine göre, Galatasaray, Osimhen için 25 milyon Euro’luk bir paket önerdi. Ancak bu miktarın tamamı kulüp tarafından karşılanmayacak.

15 + 10 MİLYON EURO’LUK FORMÜL

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Galatasaray, oyuncuya yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve her sezon için 10 milyon Euro’luk reklam anlaşması teklif etti.

TARİHİ TEKLİFLE GALATASARAY ÖNDE

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Toplamda 4 sezonu kapsayan 25 milyon Euro’luk bu teklif sonrası Osimhen’in Suudi Arabistan’dan gelen öneriye mesafeli yaklaştığı belirtildi.

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