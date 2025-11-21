Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Victor Osimhen'in son durumu belli oldu

Galatasaray, milli takımlardan dönen oyuncularının sağlık raporlarını ve son durumlarını resmi olarak paylaştı. Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün’ün tedavi süreçleri ve antrenman programları kulüp tarafından duyuruldu.

KAAN AYHAN VE BERKAN KUTLU TEDAVİDE

Adduktör kas grubunda 2. derece strain yaşayan Kaan Ayhan ile alt adalesinde grade 2 straini bulunan Berkan Kutlu, günü tedavi ile geçirdi. Her iki oyuncunun da sahaya dönmesi için gerekli önlemler alındı.

YUNUS AKGÜN ÖZEL OLARAK ÇALIŞIYOR

Yunus Akgün, takımın saha çalışmalarına ve salondaki adaptasyon programına devam ediyor. Oyuncunun tam kapasiteyle geri dönmesi için özel çalışmalar sürdürülüyor.

OSIMHEN'DEN HABER VAR

Tedavi sürecini tamamlayan Victor Osimhen, salonda fizyoterapist eşliğinde antrenman yaptı. Oyuncunun kondisyon ve performans takibi titizlikle sürdürülüyor.