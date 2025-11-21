SPOR

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Victor Osimhen'in son durumu belli oldu

Galatasaray, milli takımlardan dönen oyuncularının sağlık durumlarını açıkladı. Sarı-Kırmızılılar'dan Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün için açıklama gelirken, durumu en çok merak edilen bir diğer isim olan Osimhen için de resmi bilgilendirme yapıldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, milli takımlardan dönen oyuncularının sağlık raporlarını ve son durumlarını resmi olarak paylaştı. Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün’ün tedavi süreçleri ve antrenman programları kulüp tarafından duyuruldu.

KAAN AYHAN VE BERKAN KUTLU TEDAVİDE

Galatasaray dan resmi açıklama geldi! Victor Osimhen in son durumu belli oldu 1

Adduktör kas grubunda 2. derece strain yaşayan Kaan Ayhan ile alt adalesinde grade 2 straini bulunan Berkan Kutlu, günü tedavi ile geçirdi. Her iki oyuncunun da sahaya dönmesi için gerekli önlemler alındı.

YUNUS AKGÜN ÖZEL OLARAK ÇALIŞIYOR

Galatasaray dan resmi açıklama geldi! Victor Osimhen in son durumu belli oldu 2

Yunus Akgün, takımın saha çalışmalarına ve salondaki adaptasyon programına devam ediyor. Oyuncunun tam kapasiteyle geri dönmesi için özel çalışmalar sürdürülüyor.

OSIMHEN'DEN HABER VAR

Galatasaray dan resmi açıklama geldi! Victor Osimhen in son durumu belli oldu 3

Tedavi sürecini tamamlayan Victor Osimhen, salonda fizyoterapist eşliğinde antrenman yaptı. Oyuncunun kondisyon ve performans takibi titizlikle sürdürülüyor.

Süper Lig Sakatlık son dakika galatasaray Osimhen
