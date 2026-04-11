Galatasaray'dan resmi Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray, Yaser Asprilla ve Günay Güvenç'in sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Osimhen'in son durumunu da paylaştı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet hesabından futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Süper Lig’in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi. Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi. Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."