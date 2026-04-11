Galatasaray'dan resmi Victor Osimhen açıklaması!

Galatasaray, Göztepe maçında sakatlanan Yaser Asprilla’nın, dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edildiğini, antrenmanın ilk bölümünde yer alan Victor Osimhen’in ise daha sonra özel program dahilinde çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca iç yan bağında zorlama tespit edilen kaleci Günay Güvenç’in de günü tedaviyle geçirdiğini duyurdu.

Emre Şen
NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Yaser Asprilla ve Günay Güvenç'in sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, Osimhen'in son durumunu da paylaştı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet hesabından futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Süper Lig’in 27. haftasında oynadığımız Göztepe maçında dizine darbe alan Yaser Asprilla’nın sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan tetkikleri sonucunda dizinde ödem ve eklem kapsülünde kanama tespit edilmiş olup, futbolcumuz bugün takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde günü tedaviyle geçirdi. Dün yapılan antrenmanda iç yan bağında zorlama tespit edilen Günay Güvenç günü tedaviyle geçirdi. Victor Osimhen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra saha ve salonda fizyoterapistler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarına devam etti."

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sultangazili Sporcu Dünya 3.’sü!Sultangazili Sporcu Dünya 3.’sü!
Euroleague’de 37. haftanın MVP’si Justin RobinsonEuroleague’de 37. haftanın MVP’si Justin Robinson

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

