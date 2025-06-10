Galatasaray'dan resmi Victor Osimhen açıklaması! Taraftarları heyecanlandıran sözler...

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN BAYRAMI ÇOK İYİ HATIRLIYORUM..."

"Geçen bayramı çok iyi hatırlıyorum. Arefe günü Beşiktaş ile maç oynadık ve taraftarlarımızı üzmüştük, bayrama üzgün girmelerine neden olmuştuk. Üzüntümüzü iki kat artırmıştık. Bu bayrama tüm Galatasaraylılar büyük bir sevinçle girdiler. Bayramı daha anlamlı hale getirdi. Bir önceki bayramda üzdüğümüz taraftarlarımızı bu bayramda mutlu ettiysek ne mutlu bize."

"EN ZOR ŞAMPİYONLUKLARDAN BİRİYDİ"

"Zor bir sezondu. En zor şampiyonluklardan biriydi. Sezon boyunca yaşadıklarımız, yaşananlar başka bir sezonda karşımızda çıkmayan şeylerdi. Birkaç sezonu toplasanız bu kadar olayı zor görürsünüz. Bu şampiyonlukta çok çaba, emek, özveri ve inanmışlık var. Bu hikayeyi yazan başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e, yönetim kurulumuza, rekortmen hocamız Okan Buruk ve ekibine, çok büyük karakter gösteren kadromuza teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de taraftarımıza ediyorum."

"HER GEÇEN GÜN OSIMHEN'İN GALATASARAY'DA KALMA ŞANSI ARTIYOR"

"Abdullah Kavukcu, George Gardi ile birlikte Osimhen sürecini yönetiyor. Kolay bir süreç değil. Ben şuna inanıyorum. Her geçen gün Osimhen'in Galatasaray'da kalma şansı artıyor. Önemli teklifler var. Ancak ben Osimhen'in çok kolay vereceğini düşünmüyorum. Süreç uzayabilir. Bunu normal karşılamak lazım. Biz Osimhen'in burada kalmasını istiyoruz. Doğru rakamlarla bu transferi yapmak için Sevgili Abdullah Kavukcu uğraşıyor."

OSIMHEN'İN SERBEST KALMA MADDESİ

"Osimhen'e kiralama bedeli ödemedik. Napoli'ye sıfır kiralama bedeli ödeyerek oyuncuyu getirdik. Bizim ödediğimiz rakam, oyuncunun orada aldığı maaşın altında. Ağustos ve eylül maaşı ödenmişti. Maaşını, bonuslara bağlı olarak ödedik. Tüm bonusları yaptı. 1 lira kiralama bedeli ödemedik. Osimhen'in Napoli'yle sözleşmesinde 75 milyon Euro'ya çıkış maddesi var. Her takım için aynı."

"OSIMHEN, İSTANBUL'DA MUTLU"

"Osimhen'in İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu görüyoruz. İyi bir aile babası. Onlarla birlikte buradaydı. Birçok oyuncu ailesini getirmiyor. Son Başakşehir maçını gözünüzün önüne getirin. Sert bir maç oldu. Osimhen ile rakip stoperler arasında kıran kırana mücadele gerçekleşti. Bizle birlikte 41 maç oynadı. 41 maç içerisindeki en sert geçen ve onun en çok sinirlendiği maç olmuştu. Düşünün son maçınız, kiralıksınız, kontratını bitiyor. Korakor mücadeleyi, aidiyetle bağlı olduğunuz kulüp için yaparsınız. İş ahlakı çok yüksek. Negatif hiçbir konu olmadı. 1 dakikada gelmeyi kabul etti. Hiç sıkıntısı olmadı. Galatasaray'ın tüm futbolcuları karakter gösterdi. 1 gün bile en ufak tartışma yaşanmadı. Sesin yükseldiği tek anlar, devre arasında soyunma odasında berabere ya da mağlup girdiğimiz maçlarda oldu. Tüm oyuncularımıza son derece büyük bir teşekkürü borç olarak iletiyorum. Hepsi olağanüstü karakterli oyuncular. Hepsi son derece takıma bağlı. Hepsi son derece iyi arkadaş. Saha içi ve saha dışında en ufak sorun yaşamadık. Hani kolej takımı lafı var ya inanın o kadar güzel bir atmosfer vardı ki nazar değmesin. Başarıyı getiren en büyük şeylerden biri huzurdu. Bunun baş mimarı da Okan Buruk."

"4 YA DA 5 OYUNCU TRANSFERİ YAPACAĞIZ"

"4 ya da 5 oyuncu, Galatasaray'ın ihtiyacını karşılayacak sayı. Transfer dinamik bir süreç. Başladığınız noktada planlar gelenler gidenlere bağlı olarak devam ediyor. 3. yılı tamamlamış, oturmuş bir kadro var. Sil baştan kadro yaptığınız zaman, takımın oturması bir zaman istiyor."