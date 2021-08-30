Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Oğulcan Çağlayan açıklamalarına yanıt verdi.

"AÇIKLAMALAR TALİHSİZ, MANİPÜLATİF"

GS TV'de açıklamalarda bulunan Epözdemir, "Öncelikle Rizespor Başkanı Sayın Tahir Kıran’ın açıklamaları, talihsiz; manipülatif şeyler... 4 Ağustos’ta ben bu konuda bir basın toplantısı yaptım. Orada belgelerle süreci anlattım. Sonrasında Tahir Kıran bugün benim şov yaptığımı söylüyor. Tam 11 Ağustos’ta biz Tahkim Kurulu’na şikayette bulunmuşuz.

"BASKI YAPIYORLAR GALİBA"

Tahkim Kurulu şikayetinden vazgeçin diye bir metin konuluyor. Bir akıl tutulması… İkincisi, Tahkim Kurulu üyelerinden daha fazla Tahir Kıran ve arkadaşları adliyede bu dosyayı takip ediyor diye düşünüyorum. Baskı yapıyorlar galiba…

"DOSYAYI BULDUKLARI ZAMAN TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKACAK"

Dosyayı buldukları zaman takipsizlik kararı çıkacak. Bunu biliyoruz. Yani, siz bu dosyayı neden bu kadar takip ediyorsunuz? Şimdi dosya numarasını ve tarihini vereyim, iyice bu konuyu takip etsinler. 11 Ağustos’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuşuz. Şu anda dosyamız yetkisiz. Sayın Başkanımız Burak Elmas’la birlikte açıklama yapmışız. O açıklamadan 11 gün önce zaten şikayette bulunmuşuz.Dolayısıyla kendisi (Tahir Kıran) gerçek dışı ve manipülatif bir şekilde bugün çıktı… Yalandan demeci kimin verdiğini net bir şekilde ortaya koyduk. Dosya numarasını veriyorum. Kimin yalan attığını, kimin varyasyon yaptığı yüce kamuoyunun takdiridir…

"KİMSE ŞOV YAPIYOR DİYEMEZ"

Galatasaray Başkan Yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. (Elini masaya vuruyor) Sayın Tahir Kıran’a bu ifadeyi iade ediyorum. Bu resmi belge ve soruşturma dosyasıyla kimin şov yaptığı görüldü çok net bir şekilde.

"ADLİYELERDE TAKİP EDİP BASKI UYGULAMAYA ÇALIŞMAK"

Diğer taraftan bir şikayet dosyasını şüphelilerden daha fazla takip edip, adliyelerde takip edip baskı uygulamaya çalışmak… Çok ilginç yani… Taraf olmayan Tahir Kıran’ın açıklama yapması manidar ve düşündürücü. Tarihe not düşün, bugün itibarıyla bu dosya takipsizlikle sonuçlanacaktır artık.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNDEN BİRİYİZ"

Bir diğer husus, Sayın Kıran ‘Kıvırmasınlar, yalandan yere demeçler vermesinler’ şeklinde bir beyanda bulunmuş. Kimin yalan attığı ve kıvırdığı bu belgeyle ortaya çıktı. Kimin yalan attığını, kimin kıvırdığını belgelerle ortaya koyacağız… Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biriyiz. Hiçbir baskı, tehdite boyun eğmeden hukuk devletinin gereği olarak şikayetimi yaparız. Dolayısıyla o beyanlar çok uygun ve şık olmadı.

"BAŞKANIMIZ KENDİSİNE DÖNEMEDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞ"

Biz PFDK’ya da şikayet yaptık. O da yakın zamanda tartışılabilir. 27 Ağustos’ta da şikayette bulunduk. Bir diğer mesele, Başkanımızın kendisinden özür dilediğini iddia ediyor. Sayın Başkanımız kendisine dönemediği için özür dilemiş. Ben mesajları gördüm. Konuyla bir ilgisi yok…

"UZLAŞMA GİBİ BİR NİYETİ YOK"

Müzakereyi sona erdirdiğimizi zaten Tahir Bey’e ilettik. Bende mesajlar var diyor, bende de mesajları var Tahir Kıran’ın… ‘Kardeşim sen bu işi halledersin’ diyor. ‘Sen Başkan’ı ikna edersin’ diyor. Yani Kıran’ın anlaşma, uzlaşma gibi bir niyeti yok. TFF’ye şikayette bulunmamamız gibi bir meselesi var. Biz de kalkıp bunları mı açıklayalım? Ama bel altı vurursa da gerekeni söylemek zorunda kalırız.

"FATİH HOCA BİZİM İÇİN DEĞERLİ VE KIYMETLİDİR"

Fatih hocamızla ilgili çok müspet değerlendirmeler yapıyor. Sayın Başkanımız ve benimle ilgili de menfi değerlendirmeler de bulunuyor. Fatih hoca bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Teknik konuların tamamında tek yetkili isimdir. Ama Galatasaray’ın idari ve yönetsel anlamdaki tek patronu Burak Elmas’tır. Buradan Florya ile bizim aramızda ikilik çıkarmaya çalışması bizde iş yapmaz…

"AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE BAŞVURUYORUZ"

1-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruyoruz. 2- Rizespor’a para falan ödemeyeceğiz. Ne olacak biliyor musunuz? UEFA’dan gelen paramız var bizim. Federasyonun bize bunu ödüyor. Kesmeyin bize ödeyin dememize rağmen dilekçemiz olmasına rağmen büyük ihtimalle buradaki paralarımız kesilecek ve ödenecek. Biz de Yargıtay’daki dosyamızı hukuken yasal çerçevede takip edeceğiz. Gerekirse, Tahkim’deki karar bozulursa, yasal faiziyle birlikte TFF’den iadesini isteyeceğiz. Ulusal ve uluslararası alanda bütün hukuki yolları tüketeceğiz.

