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Galatasaray'dan Rodrigo De Paul atağı! Aslan yıldız oyuncu ile ilk teması kurdu...

Transfer sezonuna Leroy Sane ile hızlı bir giriş yapan Galatasaray, orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Cimbom bu bağlamda Atletico Madrid’de oynayan Arjantinli yıldız Rodrigo De Paul’u gündemine aldı. İspanyol ekibinden transfer için olumlu sinyaller geldi.

Galatasaray'dan Rodrigo De Paul atağı! Aslan yıldız oyuncu ile ilk teması kurdu...
Burak Kavuncu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray orta saha takviyesi için kolları sıvadı. İtalyan basınından TuttoMercato’da yer alan haberde sarı kırmızılılar Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Sözleşmesinin son senesinde olan yıldız futbolcu için A.madrid oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Okan Buruk'un orta saha bölgesinde fark yaratacağına inandığı yıldız oyuncu için sarı kırmızılılar tüm imkanlarını kullanıyor.

ICARDI DEVREYE GİRDİ

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31 yaşındaki oyuncu için somut adımlar atılmaya başlanırken, Arjantin milli takımından arkadaşı Mauro Icardi oyuncunun Galatasaray’a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Haberde De Paul’ün Türkiye'ye gitmeyi ciddi bir şekilde değerlendiği açıklandı.

DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONU

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Arjantin Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki orta saha bu sezon 53 maça çıktı ve 3 gol atıp 10 asist yaptı.

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