Galatasaray'dan rüya transfer! Hedefteki isim Virgil Van Dijk

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarında adeta gaza bastı. Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetimin hedefinde bu kez İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un savunma bakanı var!

Aslan, uzun süredir stoper arayışları doğrultusunda radarına aldığı Hollandalı süperstar Virgil Van Dijk için resmi girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR, ASLAN TEMASA GEÇECEK

İngiliz devi Liverpool ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan 34 yaşındaki deneyimli savunmacının, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve gelecek olan cazip tekliflere açık olduğu öğrenildi. Bu durumu yakından takip eden Galatasaray kurmayları, transfer operasyonu için düğmeye bastı. Sarı-Kırmızılı yönetimin, kısa süre içinde Van Dijk ve menajeriyle resmi temasları kurarak ilk teklifi iletmesi bekleniyor.

TARAFTARA HAYRANLIĞINI GİZLEMİYOR

Dünyaca ünlü yıldızın transferinde Galatasaray'ın elini güçlendiren en önemli detaylardan biri de Van Dijk'ın kulübe olan sempatisi. Galatasaray'ı ve o meşhur stadyum atmosferini çok iyi bilen Hollandalı stoper, Sarı-Kırmızılı taraftarların yarattığı coşkudan çok etkilendiğini her fırsatta dile getiriyor.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

İlerleyen yaşına rağmen üst düzey performansından ödün vermeyen Virgil Van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda toplam 47 resmi maça çıktı. Savunmadaki liderliğinin yanı sıra hücuma da büyük katkı veren tecrübeli yıldız, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik harika bir istatistik yakalayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.