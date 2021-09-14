SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Ryan Babel kararı

Galatasaray'dan Ryan Babel kararı

14.09.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da, ikinci yarı oyuna dahil olan Ryan Babel, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. Teknik ekibin de memnun olmadığı Hollandalı yıldızın, uzun süre formasından uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'dan Ryan Babel kararı

Sosyal medya paylaşımları ile Galatasaray taraftarının tepkisini toplayan Ryan Babel, teknik direktör Fatih Terim ve ekibinin de gözünden düştü.

Trabzonspor maçının ikinci yarısında oyuna giren Hollandalı futbolcu, tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.

Babel'in performansı için 'başarısız' tanımlaması yapan teknik heyetin Hollandalı oyuncuyu kızağa çekeceği öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre bu sezon oyuna sonradan girdiği 5 maçta da skor katkısı sağlayamayan Babel, takım savunmasına gerekli yardımı yapmadığı için uzun süre formasından ayrı kalacak.

Transferin son günlerinde ayrılığı gündeme gelen ancak beklenen teklifi alamaması nedeniyle Galatasaray'da kalan Babel'in artık ocak ayında ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız 22 yaşında kendi arabasını yaptı! Maliyetini duyunca inanamayacaksınız
Resmen açıklandı! İşte yeni forma...Resmen açıklandı! İşte yeni forma...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

İTÜ birincisinin konuşması sosyal medyayı salladı

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

A Milli Takım'ın hocası belli oldu! Anlaşma sağladı

Resmen açıklandı! İşte yeni forma...

Resmen açıklandı! İşte yeni forma...

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

Mostafa Mohamed'in yeni takımını açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mesut Özil dönemi bitiyor mu? Açıkladı

Mesut Özil dönemi bitiyor mu? Açıkladı

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Milli Takım'ın yeni hocası belli oldu

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.