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Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması

28.10.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Sacha Boey'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Sacha Boey için konuştu.

"BOEY İÇİN ZAMAN VEREMEYİZ"

İnce'nin sözleri şu şekilde; "Sacha Boey için zaman vermek çok zor. Ligin üstünde bir hıza çıkıyor saha içerisinde, bizim istediğimiz bu hıza çıktığında sıkıntı yaşamaması. Oyuncunun daha sağlıklı dönmesi için beklememiz gerekiyor. Burayı dikkatli geçmeye çalışıyoruz. Çok istekli bir oyuncu. Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Bir süre vermek istemiyorum, testlerden yüzde 100 sonuç almadan oynatma şansımız yok Boey'i."

BOEY: EN KISA SÜREDE DÖNMEK İSTİYORUM

Mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek istediğini söyleyen Sacha Boey ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor. Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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