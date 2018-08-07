G.Saray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı TFF Süper Kupa müsabakasında sakatlanarak yerini Lionel Carole'e bırakan Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun sakatlık durumu ile ilgili kulüp tarafından bir açıklama yayımlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sağ üst ön adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen Nagatomo'nun tedavisine başlandığı kaydedildi.
Galatasaray Kulübü'nün internet sitesinden yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçının 102'nci dakikasında sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek karşılaşmaya devam edemeyen oyuncumuz Yuto Nagatomo'nun bugün sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu, ilgili adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Domagoj Vida gerçeği ortaya çıktı!
Beşiktaş play-off turuna yükselirse Nordsjaelland - Partizan galibiyle oynayacak
Bafetimbi Gomis'in kaçırdığı penaltı öncesi şok gerçek ortaya çıktı
Ercan Taner NTV'den ayrıldı
Beşiktaş Aras Özbiliz ile yolları ayırdı
Oscar Cardozo'dan Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi çıldırtacak sözler
Emenike'ye şok saldırı!
Dünya devi bombayı patlattı
Ve Mario Gomez kararını açıkladı
Barcelona'dan sürpriz transfer
Okuyucu Yorumları 0 yorum