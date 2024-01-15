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Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda hata yok! Mertens sarı-kırmızılılara hayat öpücüğü verdi...

15.01.2024 22:03 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçı İstanbul'da oynandı. Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadelenin son anlarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda hata yok! Mertens sarı-kırmızılılara hayat öpücüğü verdi...

Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen ve şampiyonluk yolunda yaralanan Galatasaray, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Kayseri karşısında hata yapmak istemiyordu.

SARI-KIRMIZILILAR GALİBİYETLE AYRILDI!

Galatasaray'ın gollerini 26'ncı dakikada Victor Nelsson ile 86'ncı dakikada penaltıdan Dries Mertens kaydetti. Kayserispor'da fileleri 57'nci dakikada Aylton Boa Morte havalandırdı.
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Konuk takımda Stephane Bahoken, 45'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Böylece sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 51'e yükseltti. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

  1. dakikada sol taraftan Mertens topla beraber ceza sahasına kadar girip pasını Halil Dervişoğlu’na aktardı. Halil’in pasında penaltı noktası yakınında Tete’nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
  2. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın derin pasında savunma arkasına sarkan Mertens topla buluştu. Mertens’in ceza sahası içi sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.
  3. dakikada sağ taraftan Mertens’in kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Nelsson’un kafa vuruşunda Attamah’a çarpan top ağlarla buluştu. 1-0
  4. dakikada sağ taraftan Mertens’in kullandığı serbest vuruşa penaltı noktası üzerinde Nelsson’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
  5. dakikada sol taraftan yapılan ortaya Bahoken'in vuruşunda top Abdülkerim'e çarpıp kornere çıktı. VAR uyarısı sonrası yapılan incelemede hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

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  1. dakikada penaltıda topuna başına geçen Bahoken'in sol tarafa yerden şutunda kaleci Muslera golü önledi.
  2. dakikada savunmanın kaptırdığı topta araya giren Ndombele’nin dokunduğu top ceza yayı üzerinden Zaha’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanına auta gitti.
  3. dakikada Torreira’nın geri pasında araya Boa Morte, topla birlikte ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Muslera’nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
  4. dakikada ceza yayı gerisinden Mertens’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Bilal Bayazıt’ın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
  5. dakikada Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta altıpas içerisinde Hasan Ali Kaldırım’ın müdahalesiyle Barış Alper yer kaldı. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
  6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mertens, sol köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

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