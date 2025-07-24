Galatasaray'dan Samsunspor'a transfer oluyor! Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ederken, takımdan ayrılması beklenen isimler de netleşmeye başlıyor. Bu isimlerden biri olan Victor Nelsson'un geleceği merak konusu olurken, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, sürpriz bir hamleyle oyuncuyu kadrosuna katmak için devreye girdi.

"GALATASARAY'DAN NELSSON'U KİRALAMAK İSTİYORUZ"

Radyospor'a konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir," ifadelerini kullandı.

AYRILIK İHTİMALİ ÇOK GÜÇLÜ

Victor Nelsson, Galatasaray'a geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir performans sergilemişti. Zaman zaman başarılı maçlar çıkarsa da, istikrarsızlığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Teknik direktör Okan Buruk'un da yeni sezon planlarında kendisine yer bulamaması, oyuncunun ayrılık ihtimalini güçlendirmiş durumda.