SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Saracchi için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan Saracchi için geçmiş olsun mesajı

25.07.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'dan Saracchi için geçmiş olsun mesajı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kuvvet ve dinamik ısınma çalışması yapıldığı belirtildi.

Sınırlı alanda pas oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların yapıldığı aktarıldı. Antrenmanın, dayanıklılık koşusuyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun takımla ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Galatasaray Kulübü, eski futbolcuları Marcelo Saracchi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray formasını terleten, eski futbolcumuz Marcelo Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığını üzüntü ile öğrendik. Kulübümüz, teknik direktörümüz Fatih Terim, teknik heyet, oyuncular ve Florya'daki tüm çalışma arkadaşları olarak Saracchi'ye 'geçmiş olsun' diyor, iyi dileklerimizi iletiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ününü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyorÜnünü duyan bu havuza koşuyor! Girenler 1 dakika zor dayanıyor
PARTNERMuhteşem bir düğünle evlendiler! İşte ilk karelerMuhteşem bir düğünle evlendiler! İşte ilk kareler
Galatasaray'ın yeni transferi sahaya indiGalatasaray'ın yeni transferi sahaya indi
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcelo Saracchi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Ününü duyan bu havuza koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

Ününü duyan bu havuza koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

İmzayı atar atmaz takımdan kovuldu!

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Tokyo 2020'de iki bronz madalya!

Tokyo 2020'de iki bronz madalya!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.