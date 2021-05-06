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Galatasaray'dan seçim açıklaması

06.05.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray: Pandemi koşullarının elvereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'dan seçim açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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