Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması!

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım başantrenörü Sedat İncesu istifa etti. Sedat İncesu aylardır para alamadığı belirtirken, sosyal medya hesabından da 'Bitti...' dedi.

Kabullenemeyeceği bazı hukuki ve şahsi durumların olduğunu vurgulayan Sedat İncesu, "Florya'dan çıktım, ilk girdiğim gün gibi 2005'te, tertemiz. Sadece ceketimi aldım, yürüyerek eve dönüyorum. Çünkü başka türlü eve gidemiyorum. Ben kulübüme zarar vermemek için neler yaptım, beni soktukları hale bakın. Hayatımda çok şey gördüm de 'mobbing'in böylesini görmedim. Benimle alakalı durumların haricinde takımla ilgili olan durumları ise 3 Aralık'ta yapacağım basın toplantısında açıklayacağım. Bu takım üzerinden nasıl ekonomik istismar yapıldı hepsini çıkaracağım ortaya. Beni korkutup tehdit ediyorlar" diye konuştu.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA

Galatasaray Kulübü ise Sedat İncesu'nun iddialarını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, “…aylardır bir kuruş almadım…evime yürüyerek gidiyorum…” gibi ifadeler kullanmıştır. Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur.