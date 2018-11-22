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Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.11.2018 15:28 | Son Güncelleme

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, aylardır ücret alamadığını iddia ederek görevinden istifa etti. Galatasaray Kulübü ise Sedat İncesu'nun açıklamalarını yalanladı.

Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması!

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım başantrenörü Sedat İncesu istifa etti. Sedat İncesu aylardır para alamadığı belirtirken, sosyal medya hesabından da 'Bitti...' dedi.

Kabullenemeyeceği bazı hukuki ve şahsi durumların olduğunu vurgulayan Sedat İncesu, "Florya'dan çıktım, ilk girdiğim gün gibi 2005'te, tertemiz. Sadece ceketimi aldım, yürüyerek eve dönüyorum. Çünkü başka türlü eve gidemiyorum. Ben kulübüme zarar vermemek için neler yaptım, beni soktukları hale bakın. Hayatımda çok şey gördüm de 'mobbing'in böylesini görmedim. Benimle alakalı durumların haricinde takımla ilgili olan durumları ise 3 Aralık'ta yapacağım basın toplantısında açıklayacağım. Bu takım üzerinden nasıl ekonomik istismar yapıldı hepsini çıkaracağım ortaya. Beni korkutup tehdit ediyorlar" diye konuştu.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA
Galatasaray Kulübü ise Sedat İncesu'nun iddialarını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Tekerlekli Basketbol Takımımızın antrenörü Sedat İncesu, bir gazeteye verdiği demeçte, “…aylardır bir kuruş almadım…evime yürüyerek gidiyorum…” gibi ifadeler kullanmıştır. Camiamızı bilgilendirmek zorunlu hale geldiği için aşağıdaki açıklamayı yapmak gereği doğmuştur.

Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir. Kulübümüzün Sedat İncesu’ya hiçbir maaş borcu yoktur.

Bu zor günlerde, Kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı Camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir. Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

GALATASARAY SEDAT İNCESU İLE TARİH YAZMIŞTI
Sedat İncesu yönetimindeki Galatasaray; Türkiye, Avrupa ve dünya çapında birçok başarıya imza attı. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İncesu ile, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 10 şampiyonluk yaşarken, 5 kez Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 kez de Kıtalararası şampiyonluk başarısını elde etti.


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