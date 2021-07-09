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Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan cevabı

09.07.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü, Taylan Antalyalı ile ilgili açıklamaları sonrası Şenol Güneş'e cevap verdi.

Galatasaray'dan Şenol Güneş'e Taylan cevabı

Galatasaray Spor Kulübü, Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili sözleri sonrası açıklama yaptı.

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İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:

"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş'in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.

Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.

Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü"

Şenol Güneş'ten gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklamasıŞenol Güneş'ten gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Galatasaray Futbol Kulübü Taylan Antalyalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 17 yorum
Türk futbolundan bu adamın uzaklaştırılması lazım hemde dövülerek ????
Şenol güneş fenerbahçe ve galatasarayın futbolcularına eşit davranmıyor.Tümer Metin sonuna kadar haklıydı tartışmada.Milli takımı küme düşürdü sonra ki turnuvada sıfır puanla rezil etti bizi.Artık istifa etmeli aylık 1,5milyon lira alıyor şenol.Yazık günah.Tff ile beraber defolup gitmeli
Tamam da Şenol güneş ne dedi siz ne açıklama yapıyorsunuz. Adam sormuş sakatlığın mı var durağan görünüyorsun seni izlediğim performansında değilsin demiş , hayır cevabı almış kulüp doktoruna sormuş hayır sakatlığı yok cevabını almış, durağan görünümünden dolayı oynatmamış bir de üstüne eleştirilen de Şenol Güneş olmuş , şampiyona bitiyor Taylan ameliyat oluyor demekki operasyon geçirmesi gereken bir durum varmış o da Şenol Hocanın da zaten dikkatinden kaçmamış , Şimdi de kulübü açıklama yapıyor biz sporcumuzun her şeyin planladık biliyorduk, ee ama yalan söylemişsiniz bi şeyi yok diyerek.

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