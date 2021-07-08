Şenol Güneş'ten gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, bugünkü basın toplantısında, EURO 2020 kadrosunda yer alan Taylan Antalyalı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş, "Taylan'la ilgili sıkıntım benim izlediğim maçlara göre daha durağan geldi. Dorukhan daha iyi göründü. Taylan döndüğü ilk gün ameliyat oldu. Temposu düşüktü, doktoru aradım var mıydı problemi diye, hayır dedi. Tedbir amaçlı ameliyat olmuş. Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum." ifadelerini kullandı.

Güneş'in Taylan ile ilgili sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.



