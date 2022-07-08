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Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Boateng ile görüşme halindeler...

08.07.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu çok kötü geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurup şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak istiyor. Galatasaray'ın Lyon’un dünyaca ünlü stoperi ile ilgilenmesi büyük heyecan oluşturdu. Okan Buruk da tecrübeli futbolcu ile ilgili kararını yönetime iletti.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Boateng ile görüşme halindeler...
Jerome Boateng

Jerome Boateng

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte yeni bir kadro oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılarda transferler peş peşe gelecek. Marcao'nun Sevilla'ya transferinin ardından stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lyon'un yıldız oyuncusu Boateng'e göz dikti.

KUPA KOLEKSİYONERİ

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Kariyerinde tam tamına 29 kupası bulunan yıldız oyuncu Boateng'in de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Lyon'da beklediği ilgiyi göremeyen ve Fransa'da mutsuz konumda bulunan yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesi olağan görülüyor.

KARDEŞİ BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

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Beşiktaş, Jerome Boateng'in kardeşi olan Kevin Prince Boateng'i Fiorentina'dan kiralamış ve taraftarını mutlu etmişti. Jerome Boateng'in de kardeşini arayarak Türkiye hakkında bilgiler aldığı ve Galatasaray'a gelmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
boateng galatasaray
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