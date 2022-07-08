Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Boateng ile görüşme halindeler...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte yeni bir kadro oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılarda transferler peş peşe gelecek. Marcao'nun Sevilla'ya transferinin ardından stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Lyon'un yıldız oyuncusu Boateng'e göz dikti.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Kariyerinde tam tamına 29 kupası bulunan yıldız oyuncu Boateng'in de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Lyon'da beklediği ilgiyi göremeyen ve Fransa'da mutsuz konumda bulunan yıldız oyuncunun Türkiye'ye gelmesi olağan görülüyor.

KARDEŞİ BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Beşiktaş, Jerome Boateng'in kardeşi olan Kevin Prince Boateng'i Fiorentina'dan kiralamış ve taraftarını mutlu etmişti. Jerome Boateng'in de kardeşini arayarak Türkiye hakkında bilgiler aldığı ve Galatasaray'a gelmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.



