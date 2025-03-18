Galatasaray'dan sezona damga vuracak transfer! Tıpkı Osimhen'de olduğu gibi tüm dünya yine şaşırabilir...

Galatasaray, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane için menajer Gardi'ye yetki verdi.

BAYERN SÖZLEŞME ÖNERMEYECEK

Alman devi Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyecek olan Leroy Sane şimdiden kendine takım bakmaya başlamıştı. Performansından dolayı Sane'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Bayern, sezon sonunda Alman oyuncuya teşekkür ederek yollarını ayıracak.

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLAYACAK

Leroy Sane için menajer Gardi'ye yetki veren Galatasaray tüm şartları zorlayacak. 28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 1737 dakika süre aldı ve 9 gol atıp 4 asist yaptı.