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Galatasaray'dan sezona damga vuracak transfer! Tıpkı Osimhen'de olduğu gibi tüm dünya yine şaşırabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.03.2025 08:00
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Galatasaray yine sezonun transferi olabilecek bir hamleye hazırlanıyor. Önümüzdeki yılın kadrosunu şimdiden hazırlamaya başlayan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane'yi gündemine aldı.

Galatasaray'dan sezona damga vuracak transfer! Tıpkı Osimhen'de olduğu gibi tüm dünya yine şaşırabilir...
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Galatasaray, sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane için menajer Gardi'ye yetki verdi.

BAYERN SÖZLEŞME ÖNERMEYECEK

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Alman devi Bayern Münih ile sözleşme yenilemeyecek olan Leroy Sane şimdiden kendine takım bakmaya başlamıştı. Performansından dolayı Sane'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Bayern, sezon sonunda Alman oyuncuya teşekkür ederek yollarını ayıracak.

GALATASARAY ŞARTLARI ZORLAYACAK

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Leroy Sane için menajer Gardi'ye yetki veren Galatasaray tüm şartları zorlayacak. 28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 35 resmi maçta 1737 dakika süre aldı ve 9 gol atıp 4 asist yaptı.

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