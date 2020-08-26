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Galatasaray'dan son dakika Marcao kararı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2020 17:07 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao hakkında ortaya atılan Newcastle United iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Galatasaray'dan son dakika Marcao kararı!

Sezon içinde Atalanta'nın yakından takip ettiği Marcao'ya ulaşmış resmi bir teklif olmadığı bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, 4 milyon Euro bonservis yatırımı yaptığı ve 2022 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncuya 10 milyon Euro'nun üzerinde değer biçiyor. Fatih Terim de kalacağını düşündüğü Marcao'ya göre yeni sezon planlarını yapıyor ve iyi teklif gelmedikçe satılmasına karşı çıkıyor.

İNGİLİZ DEVİ...

Marcao hakkında ortaya atılan İngiliz devi Newcastle United iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Takımdan ayrılacağı konuşulan Marcao için çıkan haberleri yalanlayan cimbom, yıldız oyuncuyu kadrosunda tutacak.


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