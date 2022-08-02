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Galatasaray'dan son yılların bombası geliyor! Mertens ile ilk görüşme olumlu geçti!

02.08.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Napoli'den uzun yıllar sonra ayrılarak İtalya kariyerini noktalayan Dries Mertens'in yeni takımı Galatasaray olabilir. İtalyan basınında yer alan iddialara göre 35 yaşındaki oyuncu ile sarı-kırmızılılar anlaşma konusunda önemli mesafe kaydetti. Yıldız oyuncuya 3.5 milyon Euro'luk sözleşme öneren Galatasaraylı yetkililer beklemeye geçti.

Galatasaray'dan son yılların bombası geliyor! Mertens ile ilk görüşme olumlu geçti!
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
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Önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geliyor. 35 yaşındaki Mertens ile görüşme sağlayan Galatasaray'da ilk gelen haberler olumlu yönde...

NAPOLI'DE EFSANE OLDU

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Maradona gibi Napoli efsanesi haline gelen Mertens, ilerleyen yaşı nedeniyle yıllardır emek verdiği kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı. 9 sezonluk İtalya kariyerinde 397 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 148 gol/90 asist yapmayı başarmıştı. Çok başarılı bir performans sergilemesine rağmen Napoli'de lig şampiyonluğu yaşayamayan yıldız oyuncu, kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en golü oyuncusu olarak Napoli'ye veda etti.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

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Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da Mertens ile görüşme gerçekleşti. Sarı-kırmızılı yetkililer Mertens'e ilk teklif olarak senelik 3.5 milyon Euro önerdi. İlk görüşmenin olumlu geçtiğini öğrenilirken Okan Buruk'un da bu transfer onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon Napoli’de 37 resmi maçın 19’una ilk 11’de başlayan Mertens, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. Galatasaraylı taraftarlar Mertens için ''Gelirse bizi şampiyon yapar." şeklinde yorumlarda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
galatasaray mertens napoli
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