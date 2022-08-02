Galatasaray'dan son yılların bombası geliyor! Mertens ile ilk görüşme olumlu geçti!

Önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak bir hamle geliyor. 35 yaşındaki Mertens ile görüşme sağlayan Galatasaray'da ilk gelen haberler olumlu yönde...

NAPOLI'DE EFSANE OLDU

Maradona gibi Napoli efsanesi haline gelen Mertens, ilerleyen yaşı nedeniyle yıllardır emek verdiği kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı. 9 sezonluk İtalya kariyerinde 397 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 148 gol/90 asist yapmayı başarmıştı. Çok başarılı bir performans sergilemesine rağmen Napoli'de lig şampiyonluğu yaşayamayan yıldız oyuncu, kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en golü oyuncusu olarak Napoli'ye veda etti.

GALATASARAY ÇOK İSTİYOR

Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen Galatasaray'da Mertens ile görüşme gerçekleşti. Sarı-kırmızılı yetkililer Mertens'e ilk teklif olarak senelik 3.5 milyon Euro önerdi. İlk görüşmenin olumlu geçtiğini öğrenilirken Okan Buruk'un da bu transfer onay verdiği öğrenildi. Geçen sezon Napoli’de 37 resmi maçın 19’una ilk 11’de başlayan Mertens, 13 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. Galatasaraylı taraftarlar Mertens için ''Gelirse bizi şampiyon yapar." şeklinde yorumlarda bulundu.



