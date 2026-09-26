Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de ada sahibi oluyor! 'Fenerbahçe Adası' geliyor!

Fenerbahçe, Muğla'da dikkat çeken bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 586 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak Cove 1907 projesinde yer alan doğal adaya “Fenerbahçe Adası” isminin verilmesi planlanıyor.

FENERBAHÇE'DEN 1907 KONUTLUK DEV PROJE

Fenerbahçe, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık bölgesinde yaklaşık 586 bin metrekarelik arazi üzerine konumlandırılacak Cove 1907 projesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Projede 1907 adet konutun yanı sıra iki otel ve 500 yat kapasiteli marina bulunacak. Milas-Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 15 dakika mesafede yer alacak proje, Bodrum merkeze yaklaşık 30, Milas merkeze ise yaklaşık 20 dakikalık uzaklıkta bulunuyor.

PROJEDEKİ DOĞAL ADANIN ADI "FENERBAHÇE ADASI" OLACAK

Projenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise arazi içerisinde bulunan doğal ada oldu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık'ın verdiği bilgilere göre söz konusu doğal adaya “Fenerbahçe Adası” adı verilecek.

Tanık, projenin yalnızca bir tatil projesi olmayacağını belirterek, bölgenin 12 ay boyunca yaşanabilecek bir yaşam alanı olarak tasarlandığını ifade etti.

"FENERBAHÇE BURADA SERMAYE KOYMAYACAK"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık, Cove 1907 projesinin kulüp için yeni bir ekonomik model oluşturabileceğini söyledi.

Tanık, “Cove 1907 projesi, yarın onay alabildiğimiz takdirde Fenerbahçemize yeni bir ekonomik model oluşturacak. Sağ olsun Başkanımız Aziz Yıldırım çok destekledi. Fenerbahçe burada herhangi bir sermaye koymayacak” ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUKLARIMIZI BU ADADA KUTLAYACAĞIZ"

Projenin Fenerbahçe açısından taşıdığı öneme de değinen Tanık, kulübün projeye marka ve tanıtım gücüyle katkı sağlayacağını belirtti.

Tanık, “Şampiyonluklarımızı bu adada kutlayacağız. Fenerbahçe'nin bu iş birliğine kattığı değer kulübün adı, markası ve tanıtım gücü” sözleriyle projenin kulüp açısından önemine dikkat çekti.

FENERBAHÇE'NİN YENİ EKONOMİK MODELİ

Cove 1907 projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin kulüp adı ve marka değerinin projede kullanılacağı belirtilirken, kulübün doğrudan sermaye koymadan iş birliğine dahil olması planlanıyor.

1907 konut, iki otel, 500 yat kapasiteli marina ve “Fenerbahçe Adası” ile projenin bölgedeki dikkat çekici yaşam alanlarından biri olması hedefleniyor.