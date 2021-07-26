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Galatasaray'dan stopere Arda Kızıldağ hamlesi

26.07.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, transferde bombaları üst üste patlatırken stoper mevkisi için de hamle geldi. Aslan, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki defans oyuncusu Arda Kızıldağ ile söz kesti.

Galatasaray'dan stopere Arda Kızıldağ hamlesi

Savunma ve orta saha için takviyeler yapan Galatasaray, stoper konusunda da çalışmalarını sürdürüyordu. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki oyuncusu Arda Kızıldağ'la büyük oranda anlaşmaya varıldı. Kulüpler arasında da küçük pürüzler kaldı.

Küme düşen başkent temsilcisinde kalmak istemeyen 1.87 boyundaki oyuncunun mukavelesi bu sezon sonunda tamamlanacak. Gençlerbirliği onu şimdi satmazsa, sezon sonunda bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Bonservis bedeli elde edilemeyecek.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Bu sebeple başkent ekibi de ayrılığa sıcak baktı. Kulüplerin 2 milyon euro civarında bir rakam üzerinde anlaştıkları konuşuluyor. Şu anda ödeme planıyla ilgili ayrıntılar görüşülüyor. En geç 1 hafta içerisinde bu transferin açıklanması bekleniyor. Yabancı kısıtlaması sonrasında yerli rotasyonunu geniş tutmak isteyen Sarı-Kırmızlılılar'da Arda Kızıldağ, önemli bir takviye olacak. Aynı zamanda Luyindama'nın satılma ihtimali bulunduğu için Arda Kızıldağ hamlesi "mecburi" görülüyor.

DİĞER ALTERNATİFLERE KAPALI

Kariyerinde toplam 34 Süper Lig karşılaşmasına çıkan Arda Kızıldağ, 1 gol-1 asistlik performans sergiledi. 1 kez Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını giyen futbolcuya başka talipler de olduğu öğrenildi. Ancak Arda, Galatasaray'da oynamak istediği için diğer alternatiflere yönelmedi. Arda sonrasında da Sarı-Kırmızılılar'da transfer operasyonu sürecek. Şampiyonlar Ligi elemesinde şansı mucizelere kalan Aslan, Avrupa Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Transferde sürat düşmüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gençlerbirliği
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