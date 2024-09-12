Galatasaray'da Nicola Zalewski hamlesi! Beklenen yanıt geldi...

Galatasaray'da kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Tete gibi kanat oyuncularını elinden çıkaran sarı - kırmızılılarda, transfer çalışmaları hızlandı.

Son olarak İtalya Serie A'nın güçlü temsilcilerinden Roma'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski'ye talip olan Galatasaray, oyuncudan uzun zamandır beklediği yanıtı aldı.

ROMA'DA KALIYOR

Sarı - kırmızılılara, Nicola Zalewski'den olumsuz yanıt geldi.

Galatasaray Yönetimi, Roma'da forma giyen Zalewski'nin transferini tamamlamak için İtalya'ya gitmişti.

Söz konusu bu transferde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştığı fakat oyuncunun kararı sonrası transferi tamamlayamadığı iddia edildi.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre 22 yaşındaki yıldız oyuncu, Roma'da kalmaya karar verdi.

GALATASARAY ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Haberin devamında, Zalewski'nin olumsuz cevabı sonrası Galatasaraylı yöneticilerin alternatif isimlere yöneldiği ve İtalya'dan iki futbolcu ile daha görüşmeler yaptığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Nicola Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. 2021 yılından bu yana Roma'nın A takımında forma giyen Zalewski, İtalyan ekibinde çıktığı 109 maçta 2 gol attı ve 7 asist yaptı.