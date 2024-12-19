Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi: Hukukçu Rezan Epözdemir'den yeni açıklama! "Başkan Dursun Özbek ile görüşüp anlatmıştım..."

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden hukukçu Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu’ndaki usulsüzlük iddialarını gündeme taşıyarak Başkan Dursun Özbek ile hukuki adım atılması gerektiğini belirtmişti. Bu yaşanılanların ardından Galatasaray, konuyla ilgili mahkemeye başvurmuştu.

İŞTE O SÖZ KONUSU PAYLAŞIM

Bir dönem Galatasaray'da yönetici olarak görev yapan Avukat Rezan Epözdemir, yaptığı paylaşımda "Tahkim Kurulu’nun itirazlarımız sonucunda istifa eden başkanı Ali Günay, üyeler Cevat Okutan, Bülent Savtok, yedek üyeler Deniz Gül ve Feyat Kıyak’ın ayrılmasının ardından dışarıdan Burhan Karaloğlu ve Ahmet Tüfekçi Başkan ve Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Oysa Tahkim Kurulu Talimatının 3. maddesinin 6. fıkrasına göre; asil üyelerde boşalma olursa yerine yedek üyelerden seçim yapılması gerekiyordu. Hal böyle iken bu Tahkim Kurulu hukuksuz oluşmuştur, yedek üyeler varken, dışarıdan Başkan ve Başkan vekili seçilmiştir. Bugünkü Sayın Dursun Özbek kararı dahil Tahkim Kurulu'nun tüm kararları yok hükmündedir." sözlerini sarf etmişti.

"DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞÜP ANLATMIŞTIM..."

Epözdemir, yaptığı yeni bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bu konuda 2 gün önce tweet atmış ve açıklama yapmıştım, bu açıklama yüz binlerce kişiye ulaştı, Sayın Başkanımız Dursun Özbek ile de görüşüp bu davanın evleviyetle açılması gerektiğini hukuki gerekçeleriyle anlatmıştım. Kulübümüz bu davayı açmış, umarım etkili bir şekilde takip edilir ve Tahkim kurulunun ve kararlarının yok hükmünde olduğu tespit edilir. Galatasarayımız da bu konuda öncü olur."