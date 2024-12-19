SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi: Hukukçu Rezan Epözdemir'den yeni açıklama! "Başkan Dursun Özbek ile görüşüp anlatmıştım..."

Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi: Hukukçu Rezan Epözdemir'den yeni açıklama! "Başkan Dursun Özbek ile görüşüp anlatmıştım..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.12.2024 17:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın eski yöneticilerinden hukukçu Rezan Epözdemir, yaptığı bir paylaşımda Tahkim Kurulu’ndaki usulsüzlük iddialarına dikkat çekmiş ve Başkan Dursun Özbek ile görüşerek hukuki adım atılması gerektiğini vurgulamıştı. Bu görüşmenin ardından Galatasaray, Tahkim Kurulu’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin mahkemeye başvuruda bulunmuştu. Bu yaşanılanların ardından Epözdemir'den yeni bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray’dan Tahkim Kurulu hamlesi: Hukukçu Rezan Epözdemir'den yeni açıklama! "Başkan Dursun Özbek ile görüşüp anlatmıştım..."

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden hukukçu Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu’ndaki usulsüzlük iddialarını gündeme taşıyarak Başkan Dursun Özbek ile hukuki adım atılması gerektiğini belirtmişti. Bu yaşanılanların ardından Galatasaray, konuyla ilgili mahkemeye başvurmuştu.

İŞTE O SÖZ KONUSU PAYLAŞIM

WhatsApp-Image-2021-07-02-at-21.30.46

Bir dönem Galatasaray'da yönetici olarak görev yapan Avukat Rezan Epözdemir, yaptığı paylaşımda "Tahkim Kurulu’nun itirazlarımız sonucunda istifa eden başkanı Ali Günay, üyeler Cevat Okutan, Bülent Savtok, yedek üyeler Deniz Gül ve Feyat Kıyak’ın ayrılmasının ardından dışarıdan Burhan Karaloğlu ve Ahmet Tüfekçi Başkan ve Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Oysa Tahkim Kurulu Talimatının 3. maddesinin 6. fıkrasına göre; asil üyelerde boşalma olursa yerine yedek üyelerden seçim yapılması gerekiyordu. Hal böyle iken bu Tahkim Kurulu hukuksuz oluşmuştur, yedek üyeler varken, dışarıdan Başkan ve Başkan vekili seçilmiştir. Bugünkü Sayın Dursun Özbek kararı dahil Tahkim Kurulu'nun tüm kararları yok hükmündedir." sözlerini sarf etmişti.

"DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞÜP ANLATMIŞTIM..."

Screenshot_2

Epözdemir, yaptığı yeni bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bu konuda 2 gün önce tweet atmış ve açıklama yapmıştım, bu açıklama yüz binlerce kişiye ulaştı, Sayın Başkanımız Dursun Özbek ile de görüşüp bu davanın evleviyetle açılması gerektiğini hukuki gerekçeleriyle anlatmıştım. Kulübümüz bu davayı açmış, umarım etkili bir şekilde takip edilir ve Tahkim kurulunun ve kararlarının yok hükmünde olduğu tespit edilir. Galatasarayımız da bu konuda öncü olur."

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için ilk rakamı TÜRK-İŞ verdi! 'Altında olursa imza atmayız'

Asgari ücret için ilk rakamı TÜRK-İŞ verdi! 'Altında olursa imza atmayız'

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

"Asgari Ücret Komisyon Toplantısı" paylaşımı olay oldu

Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Galatasaray'da devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Yıldız oyuncu ayrılacağını menajerine bildirdi

Süper Lig ekibine Türkiye Kupası'nda büyük şok!

Süper Lig ekibine Türkiye Kupası'nda büyük şok!

Fenerbahçe, Roberto Firmino transferinde taraftarı heyecanlandırdı!

Fenerbahçe, Roberto Firmino transferinde taraftarı heyecanlandırdı!

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi hakkında flaş karar! TFF cezayı kesti

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi hakkında flaş karar! TFF cezayı kesti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.