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Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun derbi kararları sonrası açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.11.2018 20:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nun olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye'ye verilen cezaları onaması üzerine bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'nun derbi kararları sonrası açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili kararlarını açıkladı. Tahkim Kurulu, olaylı derbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ndiaye'ye verilen cezaları onamıştı.

Karar sonrası Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden "Şaşırmadık" başlıklı açıklama yayınladı. Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen’den bu yana, “Türk olmayan takımları yenmek” düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.

Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.

“Bir his takımıdır. Renklerine aşıktır. Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır! Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…”

Ey Galatasaraylı, gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür. Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır! Biz kazanacağız! Çünkü biz Galatasarayız!"

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Galatasaray tahkim kurulu fatih terim hasan şaş Badou N'diaye ali sami yen

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Takım
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
utanmaz rezil yeleli eşekler hakemlerin ulusoyun kollaması haysiyet yoksunu takım utanmadan Türk olmayan takımları diye bir de başlık atmış Fransanın uşakları Türk takımları 6 vuruyor sanırım ondan bu açıklamayı koymuşlar
Tüpçü Galatasaray düşmanıdır tahkim fenoşun yan bahçesidir şikeci yandaşları şikecilerdir eyyamcı şikeciler ırkcı yobaz pislik mikrop kulup kurtarma teşkilatıdır hı hı
statü ve kurallara biraz saygılı olunmazsa ceza kaçınılmaz başkan....
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