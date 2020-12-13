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Galatasaray'dan taktik çalışma

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.12.2020 15:16 | Son Güncelleme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına taktik çalışmayla devam etti.

Galatasaray'dan taktik çalışma

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao ise kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarını sürdürdü. Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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