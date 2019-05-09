Galatasaray'dan taktik prova

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas oyunu oynandı. Ana bölümde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Konstantinos Mitroglou’nun tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da özel bir uçuşla Trabzon’a hareket edecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra kara yoluyla Rize’ye geçerek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.
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