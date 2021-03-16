Galatasaray'dan Talisca'ya transfer teklifi

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.

BELHANDA AYRILIĞI SONRASI...

Galatasaray'da Belhanda'nın takımdan ayrılması sonrası boşalan 10 numara koltuğuna en önemli aday Talisca... Çin'in Guangzhou takımından yıllık 10 milyon euro'ya yakın para kazanan yıldız futbolcu için düğmeye resmen basıldı. Galatasaraylı yöneticilerin Çin kulübü ile temaslara başladığı ve transfer teklifinin yapıldığı iddia edildi.

HEDEF SEZON SONU

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlaması halinde transfer bütçesinin %70'ine yakın bir bölümünü Talisca transferine harcayacak. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde lige adeta damga vuran Talisca için kesenin ağzı açılacak.