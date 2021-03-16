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Galatasaray'dan Talisca'ya transfer teklifi

16.03.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Talisca'ya transfer teklifi

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen Talisca'ya transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosunu Onyekuru, Gedson, Halil, Yedlin ve Mostafa ile güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük bir bomba patlatmak için harekete geçti.

BELHANDA AYRILIĞI SONRASI...

Galatasaray'da Belhanda'nın takımdan ayrılması sonrası boşalan 10 numara koltuğuna en önemli aday Talisca... Çin'in Guangzhou takımından yıllık 10 milyon euro'ya yakın para kazanan yıldız futbolcu için düğmeye resmen basıldı. Galatasaraylı yöneticilerin Çin kulübü ile temaslara başladığı ve transfer teklifinin yapıldığı iddia edildi.

HEDEF SEZON SONU

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlaması halinde transfer bütçesinin %70'ine yakın bir bölümünü Talisca transferine harcayacak. Beşiktaş'ta oynadığı dönemde lige adeta damga vuran Talisca için kesenin ağzı açılacak.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
gs nin hayali Beşiktaş gibi büyük ve marka bir takım olmak zaten. Bize özendiler babeli aldılar. ama iyi oldu ellerinde patladı :) bixim moldede izleyip takip ettiğim linnesi aldılar. neden? 1 kere bile maçlarını izlememişler. gsliler hep Beşiktaşı eleştirir ama içlerinde hep Beşiktaşın büyüklüğüne, şerefine, mükemmel futboluna ve Beşiktaş kültürüne aşıklık vardır. Talisca zaten küçük takım gsye gelmez. zaten gsde başarılı olamaz.
keşke
besiktastan baskasina gitmez

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