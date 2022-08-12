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Galatasaray'dan taraftarları ters köşe yapan Gomis kararı! Okan Buruk'tan şaşırtan rapor...

12.08.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yapılan transferlerin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gomis hakkında nihai karar verildi. Antalyaspor maçında oyuna girdikten dakikalar sonra golünü atan ve takımına 3 puanı kazandıran Fransız golcü için Okan Buruk'tan şaşırtan bir rapor çıktı.

Galatasaray'dan taraftarları ters köşe yapan Gomis kararı! Okan Buruk'tan şaşırtan rapor...
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Seferovic ve Mertens transferinin ardından Icardi için de nabız yoklanırken Gomis'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılmaya başlanmıştı. Burak Elmas yönetiminin 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız golcü için Okan Buruk kararını verdi.

OKAN BURUK BEKLENMEYENİ YAPTI

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Galatasaray'da forvet mevkisinin kalabalık olmasından dolayı Gomis ile yolların ayrılması beklense de Okan Buruk'tan şaşırtan bir rapor çıktı. Başkan Dursun Özbek ile konuşan tecrübeli teknik adam, Gomis'in takımda kalması yönünde bir konuşma gerçekleştirdi.

TECRÜBESİNDEN FAYDALANACAK

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Okan Buruk, Gomis'in hem tecrübesinden hem de bitirici vuruşundan faydalanmak için takımda 1 yıl daha kalması gerektiğini söyledi. Dursun Özbek'in de bu rapora olumlu yaklaşmasının ardından Gomis takımda kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk galatasaray gomis
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