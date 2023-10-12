Galatasaray'dan tarihe geçecek imza! Dünyada başka bir örneği bulunmuyor...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, dünyanın ilk dijital taraftarı Leo'yu tanıttı.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Dijital olarak tasarlanan Leo'yu tanıtan Galatasaray'ın bu hamlesi dünyada başka bir takımda bulunmuyor. Bir ilke imza atan sarı-kırmızılılar, taraftarından büyük alkış toplayarak destek gördü.

"DÜNYANIN İLK DİJİTAL TARAFTARI LEO’YU SİZLERE TANITMAKTAN MUTLULUK DUYARIZ"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Türkiye’de ilklerin ve enlerin kulübü olma geleneğini sürdürerek spor ile dijital dünyayı birleştiren bir yeniliğe imza atıyor. Çözüm ortağımız Leo The Fan A.Ş ile birlikte Dünyanın ilk Dijital Taraftarı Leo’yu sizlere tanıtmaktan mutluluk duyarız.

Leo hayatının merkezine Galatasaray’ı koymuş milyonlarca Galatasaray taraftarından birisi. Leo aynı zamanda bir müzik yapımcısı, şarkı yazarı, video, fotoğraf ve çizim konusunda uzman bir sanatçı influencer.

Büyük Galatasaray taraftarı Leo’yu takip edip, onun yaptıklarını izledikçe Galatasaray kazanacak, böylece Galatasaray taraftarı kendi maddi kaynaklarını kullanmadan kulübüne destek sağlamış olacak." ifadelerine yer verildi.

