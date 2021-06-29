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Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek paylaşımı

29.06.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Taylan Antalyalı'nın üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve LGBT'yi destekleyen tişörtü sosyal medyada gündem olurken, kulübü Galatasaray da bu tepkilere cevap verdi.

Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'ya destek paylaşımı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı'nın, LGBT'yi temsil eden ve üzerinde "gücünü onurdan alan" yazılı tişörtü sosyal medya ve bazı spor yorumcularının hedefindeydi.

Çeşitli isimlerden destek paylaşımı alan Antalyalı için kulübü Galatasaray da bu sabah saatlerinde paylaşımda bulundu.

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Galatasaray resmi hesabından yapılan paylaşımda Taylan Antalyalı'nın fotoğrafı paylaşılırken, "Günaydın Büyük Galatasaray Ailesi" notu düşüldü.

Bu paylaşımı, Galatasaray Başkanı Burak Elmas da resmi Twitter hesabından beğenerek paylaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Taylan Antalyalı
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