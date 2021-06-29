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Samsunspor'dan kovulan Petkovic, EURO 2020'de tarih yazdı

29.06.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020'de normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta Fransa'yı penaltılar sonucu 5-4 mağlup eden İsviçre çeyrek finale yükseldi. Tarihi zaferin mimarlarından biri de hiç şüphesiz teknik direktör Vladimir Petkovic oldu. Büyük başarının ardından akıllara Boşnak asıllı teknik adamın Samsunspor macerası geldi.

Samsunspor'dan kovulan Petkovic, EURO 2020'de tarih yazdı

EURO 2020'nin en büyük heyecana sahne olan maçı Bükreş'te Fransa ile İsviçre arasında oynandı. Geriden gelerek 3-1'lik üstünlüğü yakalayan Fransa, son 9 dakikada kalesinde iki gol birden görüp maçın uzatmalara gitmesine engel olamadı.

İSVİÇRE'DE ASLAN PAYI SOMMER'İN

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan karşılaşmadaki penaltı atışlarında, İsviçre kalecisi Sommer çok iyi bir performansa imza atarak takımına galibiyeti getirdi. Bundesliga'da Mönchengladbach forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi, normal süre ve uzatmalarda da kritik kurtarışlara imza atarak maçı bu noktaya kadar getiren isim oldu.

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PETKOVIC'İN SİSTEMİ FRANSA'YI DEVİRDİ

İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic ise kuşkusuz başarının en önemli aktörlerinden... 3-4-1-2 oyun sistemiyle takımını sahaya süren Petkovic, İsviçre'nin başında üçüncü büyük turnuvasına çıktı. Fransa zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Petkovic, Türkiye maçına göre oyunlarında değişikliklere gittiklerini ifade ederken 120 dakika büyük bir karakter ortaya koyan oyuncularıyla gurur duyduğunu, artık çeyrek finaldeki İspanya maçına odaklanmaları gerektiğine dikkat çekti.

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SAMSUNSPOR'DAN KOVULDU

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırmasının ardından takımın başına Petkovic geçti.

Süper Lig kariyeri lig tamamlanmadan sonra eren teknik direktör önce Sion takımının başına hemen ardından da Lazio'nun başına geçti.

Petkovic, 2014 yılında Hittzfeld ile yolları ayrılan İsviçre'nin başına getirildi.

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BU ETABA NASIL GELDİLER?

Fransa, F Grubu'nda Almanya'yı mağlup etmiş, Macaristan ve Portekiz'le beraber kalarak gruptan lider olarak çıkmıştı.

İsviçre, Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda İtalya ve Galler'in ardından 4 puan toplamış, en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlama başarısı göstermişti.

RAKİBİ İSPANYA

İsviçre, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.


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İsviçre Milli Futbol Takımı
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