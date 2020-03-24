Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Galatasaray Spor Kulübü'nden koronavirüs testi pozitif çıkan başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim için bir paylaşım geldi.

"BİRLİKTE YENECEĞİZ" MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü, Twitter hesabından corona virüse yakalanan teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın yer aldığı fotoğrafı paylaşarak 'Birlikte yeneceğiz' mesajı verdi. Albayrak ve Terim'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM

Galatasaray'ın paylaştığı fotoğrafa kısa sürede yüzlerce yorum ve beğeni geldi. Ayrıca rakip takım taraftarları da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak hakkında destek mesajları attı.

#BirlikteYeneceğiz! pic.twitter.com/IMhE2O8UII — #BirlikteYeneceğiz! - G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 24, 2020



